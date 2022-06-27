З початку війни в Україні відкрилося понад 50 тисяч нових бізнесів

Згідно з даними Opendatabot, від початку повномасштабної війни в Україні було зареєстровано понад 51 000 тисяч нових бізнесів. ﻿Зокрема 43 тисячі — це ФОПів та 8 тисяч юридичних осіб, повідомляє Новое время.

Зазначається, що на початку червня в Україні було зареєстровано найбільшу кількість ФОП з моменту повномасштабного вторгнення РФ — 4652 підприємці.

Загалом за три тижні в Україні було зареєстровано понад 12 тисяч підприємців.

Також наголошується, що з 24 лютого помітно змінилася географія реєстрацій нових компаній. Так, у червні у Києві було зареєстровано 40% ФОПів у порівнянні з довоєнними показниками, у Львові – 45%, а от у Харкові – лише 25%.

Крім того, війна змінила напрями діяльності малого та середнього бізнесів. Ще в лютому перше місце за кількістю реєстрацій нових ФОПів займав КВЕД Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність. Третю та четверту позиції займали категорії Надання інформаційних послуг та Надання інших індивідуальних послуг.﻿﻿

Opendatabot

Зараз на першому місці за кількістю нових реєстрацій опинився КВЕД Роздрібна торгівля. Разом КВЕДИ, пов'язані з роздрібною та оптовою торгівлею, становили 37% від усіх нових ФОПів у червні.