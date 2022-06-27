З початку війни в Україні відкрилося понад 50 тисяч нових бізнесів
Згідно з даними Opendatabot, від початку повномасштабної війни в Україні було зареєстровано понад 51 000 тисяч нових бізнесів. Зокрема 43 тисячі — це ФОПів та 8 тисяч юридичних осіб, повідомляє Новое время.
Зазначається, що на початку червня в Україні було зареєстровано найбільшу кількість ФОП з моменту повномасштабного вторгнення РФ — 4652 підприємці.
Загалом за три тижні в Україні було зареєстровано понад 12 тисяч підприємців.
Також наголошується, що з 24 лютого помітно змінилася географія реєстрацій нових компаній. Так, у червні у Києві було зареєстровано 40% ФОПів у порівнянні з довоєнними показниками, у Львові – 45%, а от у Харкові – лише 25%.
Крім того, війна змінила напрями діяльності малого та середнього бізнесів. Ще в лютому перше місце за кількістю реєстрацій нових ФОПів займав КВЕД Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність. Третю та четверту позиції займали категорії Надання інформаційних послуг та Надання інших індивідуальних послуг.
Зараз на першому місці за кількістю нових реєстрацій опинився КВЕД Роздрібна торгівля. Разом КВЕДИ, пов'язані з роздрібною та оптовою торгівлею, становили 37% від усіх нових ФОПів у червні.