Харківська ОВА: внаслідок ударів РФ загинули двоє людей

Російські окупанти протягом минулої доби обстрілювали Київський та Шевченківський райони Харкова, Чугуївський і Харківський райони області. Загалом за добу загинули 2 жінки, 5 мирних жителів поранені.

Про це повідомив﻿ начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі у Харкові російська ракета влучила у подвір'я школи. Унаслідок ще одного ракетного удару пошкоджена адміністративна будівля. Постраждалих немає.

У Чугуївському районі внаслідок обстрілів росіян загинули 21-річна та 57-річна жінки. Ще 2 людей поранені. Снаряди влучали по господарських спорудах, пошкоджено вуличний газогін.

У Харківському районі протягом доби через російські обстріли отримали вибухові травми ще 3 цивільних.