До Києва приїхала президент Молдови

Президент Молдови Майя Санду у понеділок, 27 червня, прибула до Києва. Про це повідомляє її прес-служба.

"Президент Республіки Молдова Майя Санду сьогодні, 27 червня, перебуває з робочим візитом у Києві. Протягом дня глава держави відвідає Бородянку, Бучу та Ірпінь, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським" , - сказано у повідомленні. ﻿

Нагадаємо, раніше Майя Санду та Володимир Зеленський обговорили телефоном засідання Євроради, на якому 23 червня лідери погодились надати Україні і Молдові статус кандидата на вступ.

Після цього ЗМІ повідомили про підготовку візиту президента Молдови до Києва.