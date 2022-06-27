Підприємці пояснили, чому українська продукція дорожча за польську

Голова Союзу захисту підприємництва Сергій Доротич вважає, що польське податкове законодавство прогресивніше, а українська влада лише прикривається європейськими нормами. Бізнес включає в ціну всі ризики, повідомляє UBR.

Коментуючи заяви Мінфіну про те, що відомство виступає проти запровадження правила нарахування ПДВ щодо оплати, а не за першою подією, оскільки це суперечить європейським законодавчим деклараціям, він назвав такі заяви маніпулятивними.

"Мінфін не читав цих декларацій. Вони ж "тут - читаємо, тут - рибу загортаємо". Вони ж висмикують лише ті положення, які їм потрібні і на них спираються. Візьміть тоді і повністю імплементуйте польське законодавство, повністю польський податковий кодекс. Це маніпулювання вже не смішно" , – розповів Сергій Доротич.

За його словами, принцип нарахування ПДВ щодо оплати полегшить становище бізнесу та заощадить його кошти, а в результаті зменшить витрати кожного українця.

"Відсоток цього кредитування держави закладається в ціну товару, а потім усі українці кажуть, а чому у нас таке дороге. Чому у нас дороге молоко, чому продукти харчування не дешевші за польські? Там держава кредитує, відстрочує сплату взагалі ПДВ на три роки малому бізнесу" – вважає бізнесмен.

Таким чином, у Європі держава йде назустріч бізнесу, тоді як українська держава, навпаки, використовує бізнес, щоб той фактично кредитував державний бюджет за рахунок принципу "ПДВ з першої події".