Країни ЄС заповнять газові сховища до зими, захистивши їх від РФ

Країни ЄС заповнять газові сховища до зими, захистивши їх від РФ

Європейський союз схвалив новий Регламент про зберігання газу, який зобов'язує заповнити газосховища на 80% до 1 листопада. Тепер вони будуть вважатися критично важливою інфраструктурою.﻿ Про це, із посиланням на Єврокомісію, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"В умовах загрози перебоїв з поставками з боку Росії Регламент ЄС зі зберігання газу вимагає, щоб європейські запаси газу були поповнені до настання зими, а управління ними було захищене від втручання ззовні", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, нові правила вимагатимуть від країн-членів ЄС заповнити сховища до 80% місткості до листопада 2022 року, а в наступні роки - до 90%.

Держави-члени, які не мають інфраструктури зберігання, повинні узгодити двосторонні домовленості про зберігання достатніх кількостей для їх використання в сусідніх країнах в дусі солідарності.

Газосховища будуть вважатися критично важливою інфраструктурою, і всі оператори сховищ в ЄС повинні будуть пройти новий процес сертифікації, щоб знизити ризики втручання ззовні.

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