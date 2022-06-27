Мер: гуманітарна ситуація в Сєвєродонецьку залишається складною

Загарбники намагаються встановлювати окупаційну владу. У місті залишається досить складна ситуація з умовами проживання людей. Забезпечення питною водою та харчуванням – критичні. Про це на брифінгу повідомив міський голова Сєвєродонецька Олександр Стрюк, повідомляє Лівий берег.

“У місті знаходяться російські військові, вони намагаються встановлювати окупаційну владу. Призначають то одного коменданта, то іншого. Намагаються створити якийсь актив міста. За інформацією, що надходить, у місті досить складна гуманітарна ситуація, з харчами та умовами проживання людей. На цей час відновлювати інфраструктуру міста неможливо. Всі обіцянки по наведенню швидкого порядку – це видання бажаного за дійсне” , – заявив він.

Мер міста наголосив, що наразі перша медична допомога пораненим у місті ще може надаватися. Протягом останніх місяців були створені мінімальні запаси ліків. Однак проблеми з питною водою та харчуванням справді критичні. Підвезення гуманітарної допомоги не відбувається на постійній основі.

За його словами, ЗСУ та Нацгвардія майже чотири місяці героїчно намагалася стримати величезну силу окупаційних військ. Переправлення наших військових після рішення про відвід військ відбувалося через річку, оскільки наразі не функціонує жоден міст.

Зазначається, що переправлення відбувалося завдяки підручним заходам та досить складно. Хоча майже всі підрозділи вийшли із засобами, які в них були.

Стрюк додав, що місцеві жителі мають змогу евакуюватися лише на окуповані території. За його оцінками, до відводу військ у місті ще залишалося 7-8 тис. українського населення.