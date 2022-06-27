У Туреччині заявили про створення оперативного центру для вивезення зерна з України

Туреччина продовжує говорити про успіхи в переговорах для вивезення українського зерна, в ході яких був досягнутий консенсус щодо створення операційного центру.﻿ Про це, з посиланням на інтерв'ю глави управління зі зв'язків адміністрації президента Туреччини Фахреттіна Алтуна, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Він заявив, що Туреччина намагається налагодити контакти між сторонами, чим виконує роль посередника.

"Ми взяли на себе роль посередника, і в результаті контактів був досягнутий консенсус щодо створення операційного центру в Стамбулі. Ми сподіваємося, що кораблі, завантажені зерном, будуть виведені якомога швидше. Ми надаємо великого значення безпечному виконанню цього процесу та запобіганню будь-яким нещасним випадкам" , - сказав Алтун.

При цьому він зазначив, що керівництво Туреччини "з обережним оптимізмом" дивиться на перспективи вивезення зерна з України.

Нагадаємо, що раніше у Туреччині вже заявляли про успішні переговори з Росією щодо розблокування українських морських портів.

Однак у МЗС України відповіли, що домовленості для проведення чотиристоронніх переговорів ще не досягнуті.