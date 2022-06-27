Столтенберг: РФ не зможе захопити Таллінн

Генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв суттєво збільшити обороноздатність країн Балтії і заявив, що Росії не вдасться захопити Таллінн усупереч побоюванням Естонії. Про це, з посиланням на Financial Times, повідомляє Корреспондент.

За словами Столтенберга, Росія не зможе захопити столицю Естонії Таллінн, "так само, як вони не змогли захопити місто Кіркенес на півночі Норвегії або Західний Берлін під час війни".

Генсек НАТО заявив, що новий військовий план, який буде узгоджений на щорічному саміті лідерів альянсу цього тижня, різко покращить його східну оборону, перемістивши фокус зі стримування на повну оборону союзницьких територій.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас стверджувала, що за нинішньою доктриною країни Балтії будуть "стерті з карти" у разі нападу Росії до того, як НАТО спробує контратакувати з метою їхнього звільнення через 180 днів.

"Я розумію, що вона (Кая Каллас, – ред) хоче більшої присутності НАТО і я можу їй це обіцяти" , - сказав Столтенберг.

Він додав, що альянс зможе за потреби захистити країни Балтії.