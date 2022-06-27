Зеленський виступив на саміті G7

Президент України Володимир Зеленський у режимі відеоконференції виступив на саміті Великої сімки. Попросив системи протиповітряної оборони, додаткових санкцій щодо Росії та гарантій безпеки, повідомляє Українська правда.

За даними ЗМІ, виступаючи на саміті у Баварських Альпах, президент України також попросив допомоги в експорті зерна з України та допомоги у відновленні країни.

Зеленський у своєму Twitter зазначив ще, що подякував міжнародним партнерам за оборонну та фінансову допомогу нашій країні у боротьбі з російським вторгненням та виступив за обмеження ціни на російську нафту.

"Для нас важлива і послідовна позиція країн G7 щодо санкцій. Вони повинні й надалі посилюватись, зокрема шляхом обмеження ціни на нафту, яку експортує агресор".

Лідери країн "Великої сімки", за інформацією Bloomberg, у підсумковій заяві саміту хочуть оголосити про своє зобов’язання надавати безстрокову підтримку Україні для її захисту проти російської агресії.