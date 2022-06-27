У Кремлі не згодні з твердженнями про дефолт у Росії

Прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив про нібито "неправомірність" тверджень про дефолт Росії щодо зовнішніх зобов'язань. Його слова наводять росЗМІ, повідомляє УНН.

"Ці твердження про дефолт у цьому випадку абсолютно неправомірні, тому що ще у травні у валюті необхідний платіж був здійснений, а той факт, що Euroclear (міжнародний депозитарій – ред.) утримав ці гроші, не довів їх до отримувача, це вже не наші проблеми" , - сказав представник Кремля журналістам у понеділок.

На його думку, нібито "немає жодних підстав називати ситуацію, що виникла, дефолтом", у Путіна не згодні з таким трактуванням того, що сталося.

"Ні, не згодні" , - сказав він, коментуючи відповідну публікацію агентства Bloomberg.

У ніч на 27 червня агентство Bloomberg повідомило про те, що Росія має дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті, що стало кульмінацією західних санкцій, що закрили шлях для платежів закордонним кредиторам.