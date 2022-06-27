Валютний ринок в умовах війни: день 124-й

У понеділок, 27 червня, робота міжбанківського валютного ринку триває в уже звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у четвер, 23 червня, загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс на 4,23 млн порівняно з попереднім робочим днем і склав 160,99 млн доларів. Майже всі операції цього дня пройшли у доларах США; операцій у євро було лише на 0,47 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 23 червня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на купівлю на 68 млн доларів: на 245,1 млн доларів було подано заявок на купівлю та на 177,1 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торговельної сесії. Зокрема, станом на 14.30 сьогоднішнього дня євро купують по 30,9419 гривень, а продають по 31,2513 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 27 червня зріс на 4618 млн. і склав 43468,0 млн. гривень.

Курс готівкового долара вранці понеділка продовжив зростати, але вже до обіду в столиці та більшості обласних центрів зростання припинилося. Так, у Києві вранці долар продавали по 35,63-35,55 гривень, а на обід цінник опустили на 8 копійок, до 35,55-35,58 гривень. Спред між купівлею та продажем продовжує залишатися досить вузьким, що свідчить про відсутність спекулятивних настроїв на готівковому ринку. У Харкові ціна готівкового «американця» у першій половині дня сягала 35,85 гривень, але на момент написання статті долар там подешевшав до 37,50 гривень.

Євро на FOREX у понеділок зробило чергову спробу зрости, але поки що змогло піднятися лише до позначки 1,0590 долара. Готівкове євро подорожчало на 10 копійок порівняно з минулою п'ятницею: сьогодні його продають уже 37,50-37,55 гривень.

Російський рубль ніяк не відреагував на оголошення технічного дефолту та продовжує торгуватися в районі 53,00-53,40 руб/$.

«Криптовалюта №1» біткоїн зміг ще трохи зрости в ціні. У неділю на найбільшій криптовалютній біржі Binance він на кілька хвилин подорожчав до 21888 $ за монету, після чого опустився нижче 21000 $. Коливання ціни вже третій день відбуваються в межах 20900-21700 $; вирости сильніше біткоїну не вдається, адже кожне зростання супроводжується збільшенням продажів. При цьому великих ордерів на покупку біткоїна на біржі не видно, а це означає можливість несподіваного різкого падіння.