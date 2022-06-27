У НБУ назвали причини зростання курсу долара

Члени Ради з фінансової стабільності України обговорили вкрай негативні наслідки для макроекономічної стабільності від надмірного монетарного фінансування дефіциту держбюджету. Засідання відбулося 23 червня.﻿ Про це, із посиланням на прес-службу НБУ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Такі наслідки найбільш наочно виявляються у впливі на валютний ринок. Випущені в обіг гривні потрапляють на валютний ринок, тиснуть на обмінний курс" , - ідеться в повідомленні.

НБУ для задоволення попиту на валюту постійно проводить інтервенції, обсяг яких щомісяця збільшується, що виснажує міжнародні резерви.

"Таке скорочення міжнародних резервів наразі не компенсується міжнародною допомогою. Якщо через емісійне фінансування бюджету міжнародні резерви НБУ вичерпаються, це створить загрозу значної девальвації валюти та стрімкого прискорення інфляції. Зі свого боку, це посилює ризики для фінансової стабільності" , - ідеться в повідомленні.

За даними НБУ, за підсумками січня-травня 2022 року дефіцит держбюджету був більшим, ніж за цілий рік у 2021 та 2020 роках. Доходи бюджету скоротилися (у тому числі через пільгове оподаткування імпорту), водночас видатки суттєво зросли, насамперед на військові потреби та соціальні програми. На сьогодні щомісячні фінансові потреби уряду оцінюються в близько 5 млрд доларів.