Данілов: ракетними обстрілами РФ хоче зламати опір українців

Недільні ракетні обстріли Києва, Черкас та інших регіонів України — це тактика залякування. Про це написав секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook﻿.

"Недільні ракетні обстріли Києва, Черкас та інших регіонів України – це тактика залякування, запозичена росіянами у нацистів часів Другої світової війни. У 1940 році Люфтваффе почали масове бомбардування Лондона з метою зламати опір британців, підірвати їх бойовий дух, але це призвело до прямо протилежного ефекту – бомбардування згуртувало й розізлило.

Рашистські бомбардування Києва та інших українських міст і регіонів мають ті самі наслідки, що й нальоти Люфтваффе – українці не злякались, а розізлились і хочуть помсти, а українські ракети знайдуть свої високоточні цілі" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 26 червня ракета влучила у 9-поверховий житловий будинок у Києві. Станом на ранок понеділка в лікарнях залишаються четверо потерпілих, одна людина загинула.