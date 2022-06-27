Генсек НАТО: Альянс визначить Росію найбільшою і прямою загрозою

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що лідери країн Північчноатлантичного Альянсу на саміті у Мадриді затвердять нову стратегічну концепцію, яка визначить Росію найбільшою загрозою, повідомляє Українська правда.

"Наша нова концепція поведе нас в нову еру стратегічних змагань. Я очікую, що союзники чітко визначать Росія як найбільшу і пряму загрозу нашій безпеці. Вперше вона також стосуватиметься Китаю і загроз, які Пекін становить для безпеки, інтересів та цінностей" , - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що Росія уникає партнерства та діалогу, які НАТО намагався встановити багато років.

"Зараз це не актуально, зараз це не працює через поведінку Росії. Ми шкодуємо про це, але ми також повинні реагувати на цю реальність" , - сказав Столтенберг, додавши, що існують певні лінії комунікації для уникнення інцидентів.

Він нагадав, що на засіданні перед затвердження чинної стратегічної концепції, яка була затверджена у 2010 році, також був присутній тодішній президент РФ Дмітрій Медведев.