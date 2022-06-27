ЗСУ оприлюднили відео нового удару по позиціях РФ на Зміїному
Оперативне командування Південь оприлюднило відео нового удару ЗСУ по позиціях російських військ на тимчасово підконтрольному їм острові Зміїний у Чорному морі, повідомляє Новое время.
Повідомляється про понад 10 точних влучань по заданим цілям.
Внаслідок удару українських військових противник зазнав серйозних втрат у техніці. Зокрема було знищено зенітний гарматно-ракетний комплекс Панцир-С1.
"Інші результати дорозвідуються", — йдеться в описі до опублікованого відео.