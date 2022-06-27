ЗСУ оприлюднили відео нового удару по позиціях РФ на Зміїному

ЗСУ оприлюднили відео нового удару по позиціях РФ на Зміїному
Фото: ОК Південь

Оперативне командування Південь оприлюднило відео нового удару ЗСУ по позиціях російських військ на тимчасово підконтрольному їм острові Зміїний у Чорному морі, повідомляє Новое время.

Повідомляється про понад 10 точних влучань по заданим цілям.

Внаслідок удару українських військових противник зазнав серйозних втрат у техніці. Зокрема було знищено зенітний гарматно-ракетний комплекс Панцир-С1.

"Інші результати дорозвідуються", — йдеться в описі до опублікованого відео.
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