ЗСУ відтісняють ворога на півдні, окупанти ущільнюють рубежі відступу
Збройні сили Україні потроху відтісняють ворога на півдні, окупанти ущільнюють рубежі відступу, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.
"Ми продовжуємо ведення бойових дій, противник ущільнює свої рубежі відступу, вже облаштовує не тільки другий, третій, а ще й запасні рубежі, тому що ми його потроху відтісняємо.
Тим не менше, періодично вони намагаються відновити своє положення і проводити такі невеличкі вилазки, атаки, щоб посунути нас з уже вивільнених територій".
Гуменюк також повідомила, що ворог використовує тактику авіаційних ударів та ракетних ударів у глибокий тил.
"Не маючи успіху в просуванні по суходолу, вони намагаються тиснути з неба, де ми більш вразливі", - сказала вона.