ОВА: росіяни завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку
Росіяни завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку, повідомляє Українська правда.
Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Лунін повідомив, що у Кременчуці ракета потрапила у цивільний об'єкт. За попередніми даними військової адміністрації є кілька постраждалих.
Сигнал повітряної тривоги на Полтавщині оголосили близько 15:40. Скасували тривогу о 16.05.
Сирени також звучали у Донецькій, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Миколаївській, Запорізькій та Одеській областях.
Передісторія:
- Росіяни неодноразово завдавали ракетних ударів по Кременчуку та Полтаві, внаслідок чого були жертви серед цивільного населення.
- 24 квітня на Великдень російські окупанти запустили дев'ять крилатих ракет Кременчука, зруйнувавши нафтопереробний завод. 12 травня росіяни знову вдарили ракетами по зруйнованій інфраструктурі Кременчуцького НПЗ.
- 18 червня російські ракети втретє потрапили до зруйнованого Кременчуцького НПЗ, а також зруйнували ТЕЦ неподалік.
- Інфраструктуру Кременчуцького НПЗ знищено. Уряд очікує, що раніше 2023 року відновити його роботу буде неможливо. Оскільки Кременчуцький НПЗ був ключовим елементом логістики доставки палива для споживачів, на автозаправках виник брак палива та черги з автомобілів, а незабаром середня ціна на бензин суттєво зросла.