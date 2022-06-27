ОВА: росіяни завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку

Росіяни завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Лунін повідомив, що у Кременчуці ракета потрапила у цивільний об'єкт. За попередніми даними військової адміністрації є кілька постраждалих.

Сигнал повітряної тривоги на Полтавщині оголосили близько 15:40. Скасували тривогу о 16.05.

Сирени також звучали у Донецькій, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Миколаївській, Запорізькій та Одеській областях.

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