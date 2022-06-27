PayPal продовжив період без комісій для користувачів з України

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив﻿, що міжнародна платіжна система PayPal продовжила період, протягом якого буде обслуговувати українців без комісій, до вересня 2022 року.

За його словами, за три місяці роботи PayPal українці створили понад 200 тисяч акаунтів, відправили і отримали платежі більш ніж на 200 млн доларів. За допомогою цієї системи українці можуть підтримувати рідних за кордоном і збирати пожертви на армію з усього світу.

Він також зазначив, що наступним кроком має стати запуск PayPal і для бізнес-акаунтів.