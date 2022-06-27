Екс-президенту Молдови висунули нові звинувачення у перевищенні повноважень

Експрезиденту Молдови Ігорю Додону пред'явили нові звинувачення в перевищенні посадових повноважень, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє генпрокуратура Молдови.

Додона звинувачують у вчиненні злочину, пов'язаного з перевищенням посадових обов'язків в інтересах організованої злочинної групи.

Йдеться про кримінальну справу "Еенергоком", яка стосується незаконної закупівлі електроенергії протягом 2008-2009 років. Тоді Додон обіймав посаду міністра економіки. Він допоміг оформити імпорт через посередницьку компанію.

Завдяки шахрайській схемі з бюджету країни було викрадено 12 млн доларів.

Нагадаємо, 24 травня колишній президент Молдови Ігор Додон був затриманий у справі про корупцію і державну зраду.

Вже через два дні суд відправив Додона під домашній арешт.