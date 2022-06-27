Мер: в Одесі частково відкриють пляжі

Мер Одеси Геннадій Труханов пообіцяв відкрити частину пляжів для купання та відпочинку, встановивши спеціальні мережі, повідомляє Українська правда.

Про це Труханов повідомив в інтерв'ю польському телеканалу Polsat News.

За словами мера, сьогодні перебування людей на пляжах є небезпечним.

Але потік відпочиваючих з кожним днем зростає, а сили Нацполіції, патрульної поліції, муніципальної варти "не справляються з такою величезною кількістю людей".

"Ми зараз розробляємо проект створення безпечних ділянок на пляжах, де будуть встановлені спеціальні захисні сітки. Також плануємо поставити додаткові наглядові вежі".

На пляжі у Грибівці Одеської області від вибуху міни у воді загинув відпочиваючий.