Лідери G7 вимагають від Росії повернути додому депортованих українців

Лідери країн G7 вимагають від Росії повернути додому депортованих українців, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у спільній заяві.

"Ми вимагаємо, щоб Росія негайно дозволила безпечне повернення українських громадян, які часто силою вивезені до Росії без їхньої згоди" , - зазначили там.

Лідери країн G7 також закликали Кремль дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права.

"Ми закликаємо Росію негайно забезпечити безпечний, швидкий та безперешкодний гуманітарний доступ та налагодити роботу безпечних проходів, дозволяючи доставити гуманітарну допомогу до обложених міст, а цивільних осіб – до безпечного місця призначення на їх вибір" , - резюмували там.

Російські окупанти вивозять українців до Росії та на територію псевдореспублік, блокуючи українські гуманітарні коридори та створюючи фільтраційні табори.

Видання The Independent повідомило, що російський диктатор Володимир Путін розпорядився відправити до віддалених куточків країни, зокрема до Сибіру та за Полярне коло, майже 100 тисяч українців, яких насильно вивезли на територію Росії.

20 червня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, пославшись на дані української розвідки, заявила, що Росія примусово депортувала на свою територію 1 мільйон 200 тисяч українських громадян.

За її словами, 240 тисяч депортованих – діти, 2 тисячі з них – діти-сироти.

2 червня президент України Володимир Зеленський назвав депортацію дітей з України одним із найгірших злочинів російських окупантів.