Зеленський про удар у ТЦ Кременчука: кількість жертв неможливо навіть уявити

Президент Володимир Зеленський відреагував на влучення російської ракети до торгового центру Кременчука, внаслідок якого загинули багато людей, повідомляє Українська правда.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Окупанти вдарили ракетами по торговому центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ горить, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити.

Жодної загрози для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише спроба людей жити нормальним життям, що так злить окупантів.

Росія продовжує зганяти своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність та людяність з її боку марно”.

Спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів "Українській правді", що удару по Кременчуку Росія завдала ракетою Х-22, випущеної з далекого бомбардувальника Ту-22М3 з боку Курська.

Пізніше заступник голови ВП Кирило Тимошенко повідомив , що вже відомо про двох загиблих та 20 поранених.

"На даний момент відомо про 20 поранених, з них 9 у тяжкому стані. Вже підтверджено, що 2 особи загинули. Рятувальна операція триває".

27 червня росіяни завдали ракетних ударів по торговому центру у Кременчуці, внаслідок чого є загиблі.