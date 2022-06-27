Подоляк про обстріл Кременчука: Росія навмисно вдарила по ТЦ

У понеділок, 27 червня, Росія завдала ракетного удару по торговому центру в Кременчуці, де перебувало понад тисячу людей. В Офісі президента заявили, що Росія вбиває, бо їй це подобається, повідомляє Новое время.

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Коментуючи сьогоднішній обстріл з боку окупантів, він додав, що Росія - держава-терорист.

"Росія навмисно б'є ракетою в торговий центр, де перебувають понад тисячу мирних людей. Просто посеред дня. Просто тому, що хоче вбивати. Щоби залити все українською кров'ю. Росія – це держава-терорист. Росія веде найогиднішу війну" , — заявив він.

Увечері в понеділок, 27 червня, РФ завдала ракетного удару по торгово-розважальному центру Амстор у місті Кременчук Полтавської області. У момент удару там було близько тисячі людей. Повідомляється про безліч жертв.

Наразі відомо про 20 поранених, з них дев'ять у тяжкому стані. Вже підтверджено, що двоє людей загинули.