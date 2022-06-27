РосЗМІ: Путін прийняв запрошення Індонезії брати участь у саміті G20

Президент Росії Володимир Путін прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті G20, який пройде на острові Балі 15-16 листопада. Запрошення до участі в цьому саміті раніше прийняв і президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява помічника глави держави Юрія Ушакова, пише ТАСС.

"Так, ми підтвердили, що наша участь передбачається" , - заявив він.

При цьому Ушаков не зміг точно відповісти на питання про те, чи Путін буде очно брати участь у цьому заході чи братиме участь у відеозв'язку.

"Не знаю, вони поки що запрошують у очному форматі, але просто ще часу багато, сподіваюся, що пандемія дозволить провести цей важливий форум у очному форматі, але просто боюся загадувати" , - сказав він.

Як повідомлялося, Україна братиме участь у саміті "Великої двадцятки" у листопаді і сподівається на усунення Росії через розв'язання війни та ядерного шантажу миру.