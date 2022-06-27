Мінфін: інфляція сягнула 18%, Україна покриває 62% бюджету без витрат на війну

У травні в Україні рівень інфляції зріс до 18%, а українська держава на сьогодні покриває лише 62% держбюджету без урахування витрат на бойові дії, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю іспанському виданню El Pais із посиланням на прес-службу Мінфіну.

"Ми покриваємо лише близько 62% державного бюджету, і це без урахування військових видатків. Інфляція у травні досягла 18%" , — сказав він.

За словами міністра, збитки від війни вже становили близько $103,9 млрд. Наприклад, тільки руйнація житлових будинків завдала Україні збитків у $39 млрд.

Україна витрачає на війну $5 млрд на місяць. Марченко зазначив, що Україна потребує і фінансової допомоги.

"Ми отримали фінансову підтримку від ЄС на початку повномасштабного вторгнення, але підтримка країн Заходу, яку ми отримуємо зараз, недостатня для покриття всіх витрат. Ми маємо певні домовленості та підтримуємо комунікацію з партнерами, але отримання фінансової підтримки від ЄС потребує часу. А кошти нам потрібні вже зараз" , – наголосив Марченко.

Як повідомлялось, 24 червня Європейська рада за підсумками саміту ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу у розмірі до 9 млрд євро.