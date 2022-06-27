ОВА: війська РФ продовжують обстрілювати Харків та область, є постраждалі
Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків та Харківську область, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє прес-служба ОВА у Telegram.
"Росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці" , - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що внаслідок обстрілу за медичною допомогою звернулися троє мирних мешканців.
В адміністрації закликали мешканців Харківської області не ігнорувати сигнали тривоги.