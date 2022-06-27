ОВА: війська РФ продовжують обстрілювати Харків та область, є постраждалі

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків та Харківську область, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє прес-служба ОВА у Telegram.

"Росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці" , - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що внаслідок обстрілу за медичною допомогою звернулися троє мирних мешканців.

В адміністрації закликали мешканців Харківської області не ігнорувати сигнали тривоги.