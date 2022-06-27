Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: фото та відео з місця трагедії

У мережі опублікували відео пожежі в торговому центрі Амстор у Кременчуці Полтавської області, за яким росіяни завдали ракетного удару у понеділок, 27 червня, повідомляє Новое время.

ДСНС уточнює, що удару було завдано приблизно о 15:50. За попередніми даними, загинуло двоє людей та травмовано 20 людей. Відомство уточнює, що площа пожежі у будівлі становить 10300 квадратних метрів.

Радник голови МВС Антон Геращенко опублікував відео зсередини ТЦ, на якому люди намагаються врятуватися.

Він також опублікував низку відео, знятих очевидцями у Кременчуці.

Блогер Ігор Лаченков опублікував кілька відео з місця трагедії, де видно масштаби пожежі в торговому центрі, а також один із постраждалих.

За даними президента України Володимира Зеленського, в момент удару в ТЦ знаходилося близько тисячі людей.

Глава держави наголосив, що удар не мав жодної стратегічної цінності для російської армії і таким чином країна-агресор продовжує зганяти злість на цивільних.

У місті знаходиться Кременчуцький НПЗ, найбільше нафтопереробне підприємство України. У квітні російські агресори завдали по Кременчуцькому НПЗ масованого ракетного удару. Після цього влада заявила, що НПЗ не відновить роботу до кінця року.