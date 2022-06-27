Санду: Молдова повідомить Україну про загрозу з боку Придністров'я

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що влада країни зараз не бачить загрози для України з боку окупованого Росією Придністров'я, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу з українським колегою Володимиром Зеленським у Києві в понеділок, 27 червня, Санду наголосила: влада Молдови уважно відстежує ситуацію і в разі загрози інформуватиме українських партнерів:

«Ми дуже уважно відслідковуємо ситуацію у Придністров'ї… Ми хотіли б переконатися, що не виникне ситуація, що може дестабілізувати подальше становище. Наші інституції продовжують відстежувати ситуацію і, звісно, якщо трапиться щось, що викликатиме стурбованість, ми вживатимемо заходів та інформуватимемо наших партнерів».

Володимир Зеленський під час брифінгу сказав, що у випадку «ляпаса» з боку Придністров'я Україна відповість ударом.

Майя Санду приїхала в Україну 27 червня і в тому числі відвідала зруйновані росіянами Бородянку, Ірпінь та Бучу Київської області.