СБУ: в Україні заарештовано російське майно на понад 4 млрд грн

В Україна накладено арешт на майно українських "дочок" російських фінансово-промислових груп на суму 4,5 млрд грн, серед яких – корпорація "Ростєх", алюмінієва компанія "РусАл" та нафтовий холдинг "Татнєфть", повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки.

Так, арешти накладено за матеріалами СБУ, і у результаті слідчих дій заблоковано активи 9 українських підприємств, які належали "Ростєху", "РусАлу" та "Татнєфті".

Крім промислових потужностей, заарештовано 70 об’єктів нерухомості, зокрема майнових комплексів і земельних ділянок цих бізнес-структур.

"Встановлено, що вони приховано виводили одержані прибутки в РФ для фінансування війни проти України. Для цього використовували розгалужену мережу афілійованих офшорних компаній. Наразі тривають комплексні заходи для вилучення заблокованих активів на користь нашої держави" , – повідомили в СБУ.

Досудове розслідування проводиться слідчими СБУ під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Нагадуємо:

Наприкінці квітня суд за клопотанням прокурорів ОГП заарештував акції та майно ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів", який належить кіпрській "Русал" російського олігарха Олега Дерипаски.