Джонсон відреагував на ракетний удар РФ по торговому центру у Кременчуці

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на російський ракетний удар по торговому центру в Кременчуці в понеділок, 27 червня, внаслідок якого загинули щонайменше десять людей, повідомляє Новое время.

Як повідомляє The Guardian, під час зустрічі лідерів Великої сімки Джонсон наголосив: жахливий напад «вкотре показав масштаб жорстокості та варварства», до якого опуститься російський диктатор Володимир Путін.

"Ми знову подумки з сім'ями невинних жертв в Україні. Путін має розуміти, що його поведінка не принесе нічого, окрім зміцнення рішучості Великої Британії та будь-якої іншої країни G7 підтримувати Україну стільки, скільки потрібно" , — сказав британський прем'єр.

Станом на 19:30, внаслідок ракетного удару загинули десять людей. 21 постраждалого госпіталізували, ще 29 надали допомогу без госпіталізації. За даними Повітряних Сил ЗСУ, російські окупанти завдали удару ракетами Х-22, випущеними з бомбардувальників Ту-22М3. Літаки проводили пуски з Курської області.

Наслідки ракетного удару по ТРЦ Амстор у Кременчуці

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в торговому центрі під час удару перебувала понад тисяча людей, «кількість жертв неможливо навіть уявити». Глава держави наголосив, що удар не мав жодної стратегічної цінності для російської армії і таким чином країна-агресор продовжує зганяти злість на цивільних.

У ДСНС повідомляли, що російські снаряди влучили в одноповерхову будівлю торгового центру, він спалахнув. Площа пожежі — 10 тис. 300 кв. м, на місці працюють 130 рятувальників.

У місті розташований Кременчуцький нафтопереробний завод, найбільший в Україні. На початку квітня російські агресори завдали по НПЗ масованого ракетного удару. Влада заявила, що НПЗ не відновить роботу до кінця року.