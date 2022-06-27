Посол США засудила ракетний удар РФ по торговому центру Кременчука

Посол США в Україні Бріджіт Брінк заявила, що Росія буде притягнута до відповідальності за її звірства в Україні, зокрема, за ракетний удар по Кременчуку 27 червня, повідомляє Новое время.

На своїй сторінці у Twitter вона наголосила, що в жаху від фото, на яких є наслідки обстрілу ТРЦ у Кременчуці.

"Жахливі повідомлення та фото надходять із Кременчука після ракетного удару Росії по переповненому людьми торговому центру. Світ притягне Кремль до відповідальності за його звірства в Україні" , - написала вона.

Увечері в понеділок, 27 червня, РФ завдала ракетного удару по торгово-розважальному центру Амстор у місті Кременчук Полтавської області. У момент удару там було близько тисячі людей. Поки відомо про десятьох жертв і 40 поранених.