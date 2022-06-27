Шольц: у відносинах із Росією вороття уже не може бути

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що відносини з Росією вже не можуть повернутися до рівня, який існував до повномасштабного російського вторгнення в Україну, повідомляє Європейська правда.

Як повідомляє Zeit, про це Шольц заявив у відеозверненні за підсумками другого дня саміту "Великої сімки" в Німеччині.

"У відносинах із Росією не можна повернутися в час до російського нападу на Україну" , – заявив він.

Канцлер Німеччини також наголосив, що через війну в Україні міжнародні відносини зазнають довготривалого і глибокого удару, а Росія порушила всі міжнародні угоди про співпрацю між державами.

Шольц зазначив, що президент України Володимир Зеленський наочно зобразив ситуацію в Україні та подякував за міжнародну підтримку, яка буде потрібна ще тривалий час у майбутньому.

"Ми всі продовжимо підтримувати Україну в її обороні від Росії" , – запевнив канцлер.

Раніше Шольц зазначив, що провідні демократичні та економічні держави хочуть ще більше посилити тиск на президента Росії Владіміра Путіна через війну в Україні.

Лідери країн Групи семи за підсумками саміту у Німеччини оголосили, що готові надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку стільки, скільки буде потрібно.

У саміті G7 взяв участь президент Володимир Зеленський, який у відеозверненні подякував за вже надану підтримку та розповів про кроки, які очікує у майбутньому.