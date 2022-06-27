Медведєв погрожує "перекрити кисень" країнам Балтії через Калінінград

Російська Федерація може вжити таких заходів через заборону транзиту вантажів до Калінінградської області, які "перекриють кисень" країнам Балтії, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить інтерв'ю заступника Гглови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва для aif.ru.

За його словами, Москва не звертатиме увагу на пояснення Литви, яка лише виконує рішення Європейського союзу про санкції.

"Скажемо прямо, обмеження транзиту - частина тієї самої "війни за дорученням", яку Захід розв'язав проти Росії. Природно, РФ прийме відповідні заходи, і вони будуть дуже жорсткими" , - підкреслив Медведєв.

Він уточнив, що частина можливих кроків у відповідь носить економічний характер і "здатна перекрити кисень прибалтійським сусідам, які зробили ворожі дії". Крім того, не виключено прийняття асиметричних заходів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на виконання санкцій Євросоюзу проти Росії литовська сторона відрізала Калінінградську область від залізничних поставок товарів, на які поширюються обмеження.