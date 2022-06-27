Власник готелів Holiday Inn та InterContinental йде з ринку РФ

Група IHG, до якої входять такі готелі як Holiday Inn та InterContinental, заявив про припинення всіх операцій на ринку РФ, повідомляє Економічна правда.

Про це компанія заявила на своєму сайті.

"Зараз ми припиняємо всі операції в Росії відповідно до еволюціонування режимів санкцій у Великобританії, США та ЄС, а також поточних і зростаючих проблем, пов’язаних із діяльністю в Росії" , – заявили у IHG.

Раніше, після початку повномасштабної війни РФ проти України, група оголосила про призупинення майбутніх інвестицій, девелоперської діяльності та відкриття нових готелів в Росії, а також закрила свій корпоративний офіс у Москві.

Крім того, заявляє компанія, вона не збирається відновлювати "будь-які інвестиції чи девелоперську діяльність у доступному для огляду майбутньому".

8 квітня IHG повідомила про переговори з власниками 28 готелів під брендом IHG в Росії щодо комплексного, довгострокового управління та франчайзингових контрактів, за якими ці готелі працюють. Там додали, що будуть "залишатися зосередженими на підтримці наших команд у Росії та Україні".