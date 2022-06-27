Пентагон: Росія змінила військову тактику в Україні після невдач у битві за Київ

Росія змінила воєнну тактику в Україні після невдач у битві за Київ, заявив неназваний високопосадовець Міністерства оборони США журналістам у понеділок, 27 червня, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє у Twitter журналіст Politico Джек Детч.

За словами представника Пентагону, зараз російські окупанти більше покладаються на артилерію та ракетні удари. У Міноборони США заявили, що 25-26 червня росіяни випустили 60 ракет по українських містах.

Під час брифінгу чиновник також розповів, що навчання близько 50 українських військових використанню РСЗВ HIMARS триватиме близько двох тижнів. Незабаром має розпочатися новий етап навчання.

Представник Міноборони США зазначив, що, за даними Вашингтона, захисники України завдають значних втрат росіянам, незважаючи на вихід із Сєвєродонецька.

"Українці змушують їх платити за дуже невеликий шматок території" , — сказав він.

Тільки в ніч на 25 червня російські війська випустили по Україні понад 50 ракет різних типів. 24 з них випустили по Житомирщині з літаків, що зайшли в повітряний простір Білорусі.

26 червня Росія обстріляла ракетами житловий район Києва. Внаслідок обстрілу один чоловік загинув, його семирічна донька і дружина були поранені. Крім них, постраждали ще чотири людини.