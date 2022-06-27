"Газпром "відновив транспортування газу по "Турецькому потоку"

Російський "Газпром" повідомив про відновлення роботи газопроводу "Турецький потік", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Газпром" в Telegram.

"Транспортування газу відновлено сьогодні о 20:00 МСК" , - сказано в ньому.

Зазначається, що планові профілактичні роботи на газопроводі "Турецький потік", які були заплановані на 21-28 червня, завершені.

По газопроводу газ отримує Туреччина і ще ряд європейських країн, включаючи Угорщину.