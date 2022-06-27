Мер Житомира попередив городян про можливі ракетні атаки

Мер Житомира попередив городян про можливі ракетні атаки
Фото: flickr

Мер Житомира Сергій Сухомлин не виключив ракетних атак увечері 27 червня та в ніч на 28 червня, повідомляє Ділова столиця.

Про це міський голова сказав під час свого звернення.

"Чому я сьогодні так звертаюся, я прошу вас саме сьогодні ввечері, сьогодні вночі не нехтувати сигналами тривоги. Дай Бог, щоб я був не правий, але все ж щось мені підказує, що саме сьогодні ввечері, вночі може бути небезпечно і в Житомирі теж, тому будь ласка сигнал тривоги — бомбосховище, укриття, підвали все що може захистити", — закликав Сергій Сухомлин.

Як повідомлялось, вночі та вранці 25 червня російська авіація випустила 44 ракети по півночі України, у тому числі й по Житомирській області, з території Білорусі.

Нагадаємо, 27 червня ракети російських окупантів вдарили по одному із ТРЦ у Кременчуці Полтавської області. За свідченнями очевидців, внаслідок удару багато відвідувачів ТРЦ було вбито та поранено. Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін підтвердив загибель 10 людей. Постраждали понад 40 людей.

Новини

Популярні теми форуму

analytics