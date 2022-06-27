Мер Житомира попередив городян про можливі ракетні атаки

Мер Житомира Сергій Сухомлин не виключив ракетних атак увечері 27 червня та в ніч на 28 червня, повідомляє Ділова столиця.

Про це міський голова сказав під час свого звернення.

"Чому я сьогодні так звертаюся, я прошу вас саме сьогодні ввечері, сьогодні вночі не нехтувати сигналами тривоги. Дай Бог, щоб я був не правий, але все ж щось мені підказує, що саме сьогодні ввечері, вночі може бути небезпечно і в Житомирі теж, тому будь ласка сигнал тривоги — бомбосховище, укриття, підвали все що може захистити" , — закликав Сергій Сухомлин.

Як повідомлялось, вночі та вранці 25 червня російська авіація випустила 44 ракети по півночі України, у тому числі й по Житомирській області, з території Білорусі.

Нагадаємо, 27 червня ракети російських окупантів вдарили по одному із ТРЦ у Кременчуці Полтавської області. За свідченнями очевидців, внаслідок удару багато відвідувачів ТРЦ було вбито та поранено. Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін підтвердив загибель 10 людей. Постраждали понад 40 людей.