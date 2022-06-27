Виробник "Байрактарів" безкоштовно передасть Україні три безпілотники

Турецька компанія Baykar, що виробляє ударні безпілотники "Байрактар", має намір надати Україні безкоштовно три дрони, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні фірми у Twitter у відповідь на ініціативу зі збору коштів на дрони ТВ2 для українських військових.

"Компанія Baykar не прийматиме оплату за TB2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт" , — сказано в повідомленні.

Водночас, компанія Baykar закликала направити зібрані гроші на допомогу українцям.

Як повідомлялось, українці за три дні перерахували засновнику благодійного фонду Сергію Притулі та блогеру Ігорю Лаченкову 600 млн грн на придбання чотирьох ударних безпілотників "Байрактар" для ЗСУ.