Гайдай: РФ обстріляла з Ураганів натовп мешканців Лисичанська, 8 людей загинули

Війська РФ у Луганській області обстріляли з РСЗВ Ураган натовп мешканців Лисичанська, внаслідок чого вісім людей загинули, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Сьогодні в Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни обстріляли натовп людей із РСЗВ Ураган. Вісім лисичан загинули" , - написав він у Telegram.

Гайдай уточнив, що 21 особу доставлено до лікарні: з них п'ятеро, після отримання медичної допомоги, залишилися в Лисичанську, а 16 — евакуйовано до лікарень до інших регіонів.

За його даними, серед загиблих – хлопець 2007 року народження, а серед поранених – хлопець 2008 року народження.

Гайдай раніше повідомляв, що окупанти знищують місто з усієї можливої зброї, а ЗСУ не вистачає далекобійної артилерії в цьому регіоні. Глава ОВА додав, що останні два дні Україна не може завозити гуманітарні вантажі, але місто тримається на запасах, а лікарня укомплектована всім необхідним.