В Офісі генпрокурора повідомили про постраждалих після ракетного удару по ТЦ Кременчука

Після ракетного удару росіян по ТРЦ Кременчука Полтавської області надійшло понад 40 заяв громадян щодо зникнення їхніх рідних, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

"Наразі відомо про 13 загиблих, тіла яких вилучено з-під завалів.

За медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані, 1 особа від отриманих травм померла у лікарні.

Наразі вже надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їхніх рідних".

У прокуратурі повідомили, що рятувальники продовжують розбирати уламки будівлі. Ця робота ускладнена через пожежу, заходи щодо локалізації якої продовжуються.

27 червня росіяни завдали ударів двома ракетами по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці, було відомо про 13 загиблих та понад 40 поранених.

Президент Володимир Зеленський заявив, що багато відвідувачів встигли вийти з торговельного центру у Кременчуці перед тим, як туди потрапили російські ракети.