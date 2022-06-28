Bloomberg: країни G7 працюють над обмеженням цін на газ із РФ

Лідери країн G7 доручать профільним відомствам вивчити можливість введення граничних цін на російський газ. На цьому наполягає прем'єр Італії Маріо Драгі.﻿ Про це, із посиланням на Bloomberg, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Доручення буде оголошено після завершення саміту. У підсумковому комюніке буде згаданий механізм обмеження цін на нафту з РФ.

Переговори щодо формулювань спільної заяви тривають. За інформацією агентства, вони можуть тривати всю ніч.

Лідери ЄС раніше попросили Єврокомісію вивчити можливість обмеження цін на російський газ. Як пише Bloomberg, деякі держави скептично ставляться до цієї ідеї, тому що це порушує ринковий процес, інші побоюються, що Росія ще більше скоротить постачання газу.