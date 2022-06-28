Спека до +33 та місцями грози: погода в Україні сьогодні

Спека до +33 та місцями грози: погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 28 червня, погода в Україні буде неймовірно спекотною. Ряд областей накриються помірні дощі з грозами.﻿ Про це, із посиланням на Укргідрометцентр, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

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    Погода в Україні

    За даними синоптиків, сьогодні вдень у Сумській, Харківській та Полтавській областях є ймовірність грозових дощів. На решті території країни - сухо і майже безхмарно. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю до 5-10 м/с.

    Сьогодні на всій території України прогнозується дуже спекотна погода, а стовпчики термометрів покажуть майже найвищу температуру з початку літа.

    Температура повітря складатиме:

    • у північних областях вночі +18 +20, вдень +31 +33 градусів;
    • на заході вночі +15 +19 градусів, а вдень +31 +33;
    • у східних областях вночі +14 +17, вдень +30 +32 градуси;
    • на півдні країни вночі +17 +20 градусів, а вдень +29 +31;
    • у центральних областях вночі +17 +19, вдень +31 +33 градуси.

    Спека до +33 та місцями грози: якою буде погода в Україні сьогодні

    Погода в Києві

    У столиці та Київській області сьогодні буде суха та сонячна погода. Вітер східний, 5-10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +19 +21, а вдень +30 +33 градуси.

    Спека до +33 та місцями грози: якою буде погода в Україні сьогодні

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