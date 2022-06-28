Спека до +33 та місцями грози: погода в Україні сьогодні
Сьогодні, 28 червня, погода в Україні буде неймовірно спекотною. Ряд областей накриються помірні дощі з грозами. Про це, із посиланням на Укргідрометцентр, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні вдень у Сумській, Харківській та Полтавській областях є ймовірність грозових дощів. На решті території країни - сухо і майже безхмарно. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю до 5-10 м/с.
Сьогодні на всій території України прогнозується дуже спекотна погода, а стовпчики термометрів покажуть майже найвищу температуру з початку літа.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +18 +20, вдень +31 +33 градусів;
- на заході вночі +15 +19 градусів, а вдень +31 +33;
- у східних областях вночі +14 +17, вдень +30 +32 градуси;
- на півдні країни вночі +17 +20 градусів, а вдень +29 +31;
- у центральних областях вночі +17 +19, вдень +31 +33 градуси.
Погода в Києві
У столиці та Київській області сьогодні буде суха та сонячна погода. Вітер східний, 5-10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +19 +21, а вдень +30 +33 градуси.