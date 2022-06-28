Атака окупантів на Кременчук: кількість жертв зросла до 18

Жертвами ракетної атаки терористичної держави Росії на Кременчук стали вже 18 осіб.﻿ Про це, посилаючись на Telegram голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, повідомляє Новое время.

Він додав, що на місці пригоди продовжують працювати рятувальники.

27 червня РФ завдала ракетного удару по торгово-розважальному центру Амстор у місті Кременчук Полтавської області.

Офіс генерального прокурора України повідомив, що подано понад 40 заявок про людей, які зникли безвісти.

Антон Геращенко повідомив, що російські війська завдали двох ударів по Кременчуку — друга ракета впала на пустирі.