Атака окупантів на Кременчук: кількість жертв зросла до 18
Жертвами ракетної атаки терористичної держави Росії на Кременчук стали вже 18 осіб. Про це, посилаючись на Telegram голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, повідомляє Новое время.
Він додав, що на місці пригоди продовжують працювати рятувальники.
27 червня РФ завдала ракетного удару по торгово-розважальному центру Амстор у місті Кременчук Полтавської області.
Офіс генерального прокурора України повідомив, що подано понад 40 заявок про людей, які зникли безвісти.
Антон Геращенко повідомив, що російські війська завдали двох ударів по Кременчуку — друга ракета впала на пустирі.