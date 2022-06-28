Атака окупантів на Кременчук: кількість жертв зросла до 20 (Оновлено)

Жертвами ракетної атаки терористичної держави Росії на Кременчук стали вже 20 осіб.﻿ Про це, посилаючись на Telegram голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна та Офіс Президента, повідомляє Новое время.

Лунін додав, що на місці пригоди продовжують працювати рятувальники.

Унаслідок ракетного удару по торговому центру Кременчука 27 червня загинули щонайменше 20 людей, повідомляє Українська правда﻿.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу.

"Учора окупанти завдали підлого ракетного удару по торговому центру в Кременчуці, коли там знаходилося близько тисячі людей. Вже відомо понад 20 загиблих і 59 поранених, з яких 25 госпіталізовано", - сказав Тимошенко.



Офіс генерального прокурора України повідомив, що подано понад 40 заявок про людей, які зникли безвісти.

Антон Геращенко повідомив, що російські війська завдали двох ударів по Кременчуку — друга ракета впала на пустирі.