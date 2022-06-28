Як змінити спосіб отримання пенсії: покрокова інструкція

Пенсія в Україні виплачується щомісяця через відділення "Укрпошти" або через банк. Спосіб виплати пенсіонер обирає самостійно та може змінити за власним бажанням, подавши заяву.﻿ Про це, із посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Заява про зміну способу виплати пенсії подається пенсіонером особисто до органу Пенсійного фонду України або в електронній формі через веб-портал електронних послуг https://portal.pfu.gov.ua/.

Як це зробити за допомогою веб порталу? Покроковий алгоритм:

зайти до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП); у розділі "Щодо пенсійного забезпечення” обрати підрозділ "Внесення змін до пенсійної справи”; обрати вкладку "Заява на зміну способу виплати пенсії”, заповнити усі обов’язкові поля та прикріпити скан-копії:

паспорту;

реєстраційного номера облікової картки платника податків;

реквізитів, наданих банком (у разі обрання виплати через банк).

Заяву зі скан-копіями документів необхідно підписати за допомогою КЕП та надіслати до Пенсійного фонду України.