G7 засудила обстріл ТЦ у Кременчуці: ми не заспокоїмся, поки РФ не скінчить війну

Лідери країн Групи семи засудили﻿ російський ракетний удар по торговому центру в Кременчуці.

"Ми рішуче засуджуємо огидний напад на ТРЦ у Кременчуці. Ми разом з Україною сумуємо за невинними жертвами цієї жорстокої атаки" , - йдеться у заяві.

#G7 Leaders Statement: We solemnly condemn the abominable attack on a shopping mall in #Kremenchuk. We will not rest until Russia ends its cruel and senseless war on Ukraine. #G7GER pic.twitter.com/t4x9EJqzCv — G7 GER (@G7) June 27, 2022

Лідери G7 наголошують, що невибіркові напади на мирних цивільних це воєнний злочин, російський президент Путін і всі винні будуть притягнуті до відповідальності.



"Сьогодні ми підкреслили непохитну підтримку України перед лицем російської агресії, невиправданої війни вибору, яка лютує вже 124 дні. Ми продовжимо надавати фінансову, гуманітарну, а також військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно" , - йдеться у заяві.

"Ми не заспокоїмося, поки Росія не закінчить свою жорстоку і безглузду війну проти України" , - заявили в G7.

Внаслідок удару росіян по торгово-розважальному центру "Амстор" у Кременчуці кількість жертв зросла 18 осіб.