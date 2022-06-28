G7 засудила обстріл ТЦ у Кременчуці: ми не заспокоїмся, поки РФ не скінчить війну
Лідери країн Групи семи засудили російський ракетний удар по торговому центру в Кременчуці.
"Ми рішуче засуджуємо огидний напад на ТРЦ у Кременчуці. Ми разом з Україною сумуємо за невинними жертвами цієї жорстокої атаки", - йдеться у заяві.
Лідери G7 наголошують, що невибіркові напади на мирних цивільних це воєнний злочин, російський президент Путін і всі винні будуть притягнуті до відповідальності.
"Сьогодні ми підкреслили непохитну підтримку України перед лицем російської агресії, невиправданої війни вибору, яка лютує вже 124 дні. Ми продовжимо надавати фінансову, гуманітарну, а також військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у заяві.
"Ми не заспокоїмося, поки Росія не закінчить свою жорстоку і безглузду війну проти України", - заявили в G7.
Внаслідок удару росіян по торгово-розважальному центру "Амстор" у Кременчуці кількість жертв зросла 18 осіб.