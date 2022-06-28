Україна пропонує Європі свої газосховища
Міністр енергетики України Герман Галущенко пропонує європейським країнам зберігати газ в українських підземних сховищах, повідомляє Українська правда.
"Газові сховища Європи мають бути заповнені на 80% до 1 листопада 2022 року. Такі правила затвердив раніше Європейський парламент, а тепер – і Європейська рада.
Вітаю це рішення, адже воно демонструє, що Європа реально оцінює загрози та ризики наступної зими в умовах енергетичної агресії з боку Росії, спрямованої не лише проти України, а й проти всього європейського континенту", - підкреслив міністр.
Галущенко відзначив, що далеко не всі європейські країни мають власні природні сховища газу (ПСГ), щоб надійно забезпечити населення та промисловість енергоресурсом.
Тому рішення передбачає, що країни-члени Європейської ради можуть укладати контракти на зберігання газу з договірними сторонами Енергетичного співтовариства.
"Україна, як головуючий в 2022 році учасник Energy Community, готова підставити своє плече та стати надійним партнером Європи у забезпеченні сталого газопостачання цього опалювального сезону.
Наші ПСГ – найбільші в Європі і ми пропонуємо їх для зберігання запасів газу європейських країн. Тим паче, що умови зберігання в Україні – чи не найоптимальніші в Європі".
Міністр відзначив, що Україна може зробити потужний внесок у забезпечення енергетичної безпеки і незалежності Європи.