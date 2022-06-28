CNN: у США не впевнені, що Україна поверне втрачені території

В адміністрації Байдена сумніваються у тому, що Україна, навіть отримавши більше важкого озброєння, зможе повернути усі території, втрачені після 24 лютого.﻿ Про це, посилаючись на CNN та співрозмовників у Білому домі, які коментували на умовах анонімності, повідомляє Європейська правда.

Радники Байдена почали внутрішню дискусію про те, що Україна могла би вважати перемогою, і що Володимиру Зеленському варто було би допускати й безповоротну втрату територій.

Водночас, наголосили співрозмовники, ці їхні оцінки жодним чином не означають, що США почнуть тиснути на Україну і примушувати її до територіальних поступок, щоб швидше закінчити війну. Вони також допускають і позитивніший прогноз - що пізніше цього року українські сили зможуть перейти у контрнаступ і повернути значні частини території.

Співробітник Конгресу, знайомий з обговореннями, прокоментував, що ніхто не вважає втрату Україною територій неминучою.

"Чи зможе Україна повернути їх, значною, якщо не повною мірою, залежить від обсягів нашої підтримки" , - сказав він, нагадавши, що Київ просить про 48 РСЗВ, але поки отримав обіцянку від Пентагону про вісім.