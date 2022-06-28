Генштаб: ЗСУ знищили понад 35 тисяч окупантів

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 35 250 (+250) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 567 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 704 (+17) од,

артилерійських систем – 778 (+7) од,

РСЗВ – 243 (+0) од,

засобів ППО – 102 (+1) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 185 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+0) од,

крилатих ракет – 139 (+0) од,

кораблів/катерів – 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 589 (+14) од,

спеціальної техніки – 61 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.