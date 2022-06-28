Британська розвідка розповіла про ознаки виснаження ресурсу сил РФ

Характер і результати застосування Росією бойових з’єднань під Сєвєродонецьком, як і ракет під час останньої серії ударів, свідчить про все більшу виснаженість ресурсу російських сил. П﻿ро це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні за 28 червня, повідомляє Європейська правда.

У ньому зазначають, що під час останньої серії ракетних ударів по всій території України з високою ймовірністю застосовувалися старі радянські ракети Х-22 і більш сучасні Х-101, які випустили з повітряного простору Росії та Білорусі.

"Ця зброя призначена для враження цілей стратегічної важливості, проте Росія продовжує витрачати їх у великій кількості для отримання тактичної переваги. Так само, росіяни зібрали разом основні елементи шести різних армій, але змогли добитися лише тактичного успіху під Сєвєродонецьком. Збройні сили РФ все більше виснажуються" , - зазначають у огляді.

Щодо подій на полі бою, розвідка відзначає, що українські військові продовжують закріплюватися у Лисичанську після відступу з Сєвєродонецька, і це місто розташоване на вищій місцевості.